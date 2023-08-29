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Популярность канцлера Германии Олафа Шольца снижается. Только за прошлую неделю в рейтинге он потерял пять позиций и опустился на 12 место. Об этом свидетельствуют социологические опросы. Больше половины жителей ФРГ недовольны, как глава правительства справляется со своими обязанностями. Репутация немецкого канцлера стремительно падает и из-за коррупционного скандала, который тянется с 2016 года, тогда он занимал пост мэра Гамбурга. Также его подозревают и в даче ложных показаний.

Тот случай, когда цифры отражают настроения граждан ярче любых слов. Канцлер Германии Олаф Шольц оказался на дне политического рейтинга страны. Да и в целом по данным соцопроса, проведенному по заказу издания Bild, действующая власть теряет доверие немцев. Всего лишь 12-е место в списке удалось занять Шольцу. Рядом и глава министерства иностранных дел Анналена Бербок -11 строчка. На 10-й - министр финансов Кристиан Линднер, а министр экономики Роберт Хабек и вовсе на 15-м месте. Зато в числе лидеров Сара Вагенкнехт - депутат Бундестага от Левой партии. Она активный противник антироссийских санкций и критикует правительство Германии за поставки оружия Киеву.

«Сегодня немецкие боевые танки снова будут стрелять по российским солдатам, и, по крайней мере, Мельник уверен, что скоро будут доставлены и истребители. Дорогие друзья, мы должны остановить это безумие!», - заявила депутат Бундестага Сара Вагенкнехт.

Правительство Шольца тянет на дно, и диагноз Германии «больного человека Европы» от которого страна избавиться не может. В истории болезни - внушительный список уже длительное время неизлечимых недугов: падение уровня жизни, экономика в стагнации. Признавая «неудовлетворителдьным» экономический рост, который все же больше похож на спад, канцлер ФРГ Олаф Шольц сообщил немецким журналистам, что страна в хорошем положении и нет нужды увеличивать федеральные расходы и субсидировать крупному бизнесу цены на электроэнергию.

«Германия взяла достаточно долгов для преодоления кризисов последних лет, нынешние же проблемы в экономике связаны с глобальной конъюнктурой. Я не уверен, что Евросоюз на самом деле считает, что нам следует брать на себя больше долгов, наша страна имеет самые лучшие предпосылки для того, чтобы через 10, 20 и 30 лет мы оставались - в том, что касается технологий, - в высшей лиге», - заявил Шольц.

Но перспектива «лучших предпосылок» становится все более размытой на фоне четкой действительности - промышленность сокращается. Упало производство в энергоемких отраслях химической, металлургической, бумажной и стекольной промышленностях. Выработка электричества за счет атомной энергии тоже снизилась на 57% из-за закрытия трех последних атомных электростанций. Среди бизнесменов - волна банкротств, а среди простого населения - бедность. В не самой солнечной стране люди вынуждены переходить на солнечные панели.

«С солнечными панелями семьи могут снабжать свои дома электроэнергией. Особенно во время отключения электроэнергии солнечная энергия может в некоторой степени обеспечить электроснабжение. Самое главное, что она может сэкономить деньги, спасая людей от стремительно растущих счетов за электроэнергию», - рассказал менеджер компании по установке фотоэлектрических систем в Берлине Томми Зольманн.

Каждое четвертое предприятие в Германии рассматривает возможность переноса производства за границу, а почти 70% раздумывают над тем, чтобы вообще продать или закрыть бизнес. Кроме высоких цен предприниматели жалуются на бюрократию, нехватку квалифицированных кадров и рабочую силу. На этом фоне правительство идет на крайние меры и одобряет законопроект, позволяющий облегчить процесс получения гражданства мигрантам.

«Реформа - это обязательство перед современной Германией. Мы создаем современный иммиграционный закон, который отдает должное нашему разнообразному обществу - и, могу я добавить, наконец, пришло время», - заявила министр внутренних дел Германии Нэнси Фазер

Немецкие политики все чаще говорят о необходимости ремонта «Северных потоков». Премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер считает, что восстановление трубопроводов - «нормальное явление» , которое обеспечит страну энергией на 5-10 лет. При этом сразу же уточняет, что его предложение не связано с призывом вернуться к прямым закупкам российского газа, к слову, отказ от которого и переход на более дорогой, американский, - еще одна очевидная причина экономического краха. Но ход расследования диверсии власти по-прежнему не комментируют.

«Я вообще не хочу ввязываться в какие-либо спекуляции. Расследование взрыва на Газопроводом "Северный поток" обычно занимается Генеральный федеральный прокурор в Карлсруэ, а Федеральная прокуратура, которая также поручила Управлению уголовной полиции и Федеральной полиции, ведет расследование», - заявил заместитель пресс-секретаря федерального правительства и заместитель руководителя пресс-службы федерального правительства Вольфганг Бюхнер.

Репутация немецкого канцлера стремительно падает еще и из-за коррупционного скандала, который тянется с 2016 года. Бывший депутат Бундестага и бывший член Европарламента от Германии Фабио де Маси заподозрил Шольца в даче ложных показаний и связях с мошенниками, которые обворовывали государство. По этому делу нынешний глава правительства проходит как свидетель. Речь идет о финансовой афере банка «Варбург» в Гамбурге, который не заплатил в бюджет города налоги в размере 45 миллионов евро. Олаф Шольц тогда как раз занимал пост главы Гамбурга и тесно общался с акционерами банка - он неоднократно с ними встречался. И после одной из таких встреч с банкиров внезапно были сняты требования о возврате налогов. При этом, в прошлом году выступая перед следственной комиссией Гамбурга, Шольц заявил, что не помнит, о чем говорил на встречах и о махинациях не знал и вовсе. Лидер оппозиционной партии «Христианско-демократический союз» Фридрих Мерц уверен, что если факт дачи ложных показаний докажут, то канцлер на закате своей карьеры.

«Если будет доказано, что канцлер солгал по налоговому скандалу с банком Warburg, то с политической точки зрения ему придет конец!», - заявил Мерц.

И это может случиться раньше, чем в 2025 году, когда в Германии будут вновь выбирать главу правительства. Но даже если причастность Шольца доказать не смогут, судя по настроениям немецких граждан, шансы на победу у нынешнего канцлера минимальны.

Ранее Олаф Шольц заявлял, что рост немецкой экономики сократится в этом году. Он отверг призывы субсидировать бизнесу цены на электроэнергию и увеличивать федеральные расходы.