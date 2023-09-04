До того, как стать наемником, Алехандро Эррера служил в колумбийской армии, прокуратуре и в следственном управлении.

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В ходе боевых действий погиб гражданин Колумбии Алехандро Эррера, воевавший на стороне украинских националистов. Наемник был ликвидирован в сентябре, сообщает газета Tiempo.

Отмечается, что мужчина отправился на Украину в декабре прошлого года. До того, как стать наемником, он служил в колумбийской армии, прокуратуре и в следственном управлении.

Ранее стало известно о гибели на Украине еще одного американского наемника. Им оказался Джефф Джонс. Незадолго до своей ликвидации он сообщил отцу, что вызвался выполнять сложное задание, непосильное для других.

Напомним, в августе этого года еженедельник Myśl Polska сообщал, что не менее 10 тысяч польских наемников ликвидированы в ходе украинского конфликта. Большая часть из них числилась добровольцами в составе ВСУ.