Большинство ликвидированных наемников из Польши числились добровольцами в рядах ВСУ.

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Не менее 10 тысяч польских наемников ликвидированы в ходе украинского конфликта. Большая часть из них числилась добровольцами в составе вооруженных сил Украины, сообщил еженедельник Myśl Polska.

Издание допускает, что подобные потери подорвут обороноспособность самой Польши и повлекут социально-политические проблемы в стране.

Ранее стало известно о попытке наемников водрузить польский флаг на позициях украинских боевиков в Херсонской области на правобережье Днепра. Наблюдатели передали координаты противника артиллеристам и те уничтожили цель. Польский флаг больше не поднимали.