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Daily Mail: убитый на Украине наемник из США обещал отцу рассказать о задании

Ян Брацкий
07:33 22.08.2023
Незадолго до своей ликвидации наемник сообщил отцу, что вызвался на выполнение очень сложного задания, непосильного для других.
Daily Mail: убитый на Украине наемник из США обещал отцу рассказать о задании
© Фото: Ashley Chan, Keystone Press Agency, Global Look Press
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Уничтоженный на Украине наемник из США Джефф Джонс обещал рассказать своему отцу о полученном от командования задании.

«В день гибели Джонс отправил отцу сообщение о том, что он вызвался на выполнение миссии, которую "все остальные группы боялись выполнять"», - пишет Daily Mail.

Со своего задания наемник не вернулся, он был ликвидирован в бою.

Ранее стало известно о гибели на Украине еще одного американского наемника. Им оказался ветеран морской пехоты Иан «Фрэнк» Торточини. Больше года назад он добровольно присоединился к националистам.

Накануне еженедельник Myśl Polska сообщил, что в зоне украинского конфликта погибли не менее 10 тысяч польских наемников. Большая часть из них числилась добровольцами в рядах ВСУ.

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