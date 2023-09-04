Губернатор сообщил о попытке проникновения украинской ДРГ в Брянской области

На месте боестолкновения нашли брошенные диверсантами вооружение и боеприпасы, в том числе иностранные.

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Попытку проникновения на российскую территорию украинской диверсионно-разведывательной группы пресекли сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Брянской области и приданными подразделениями Минобороны России, сообщил глава региона Александр Богомаз. По его словам, это произошло в приграничном Севском районе.

На месте боестолкновения нашли брошенные диверсантами вооружение и боеприпасы, в том числе иностранные.

Ранее губернатор Брянской области сообщал о попытке двух украинских беспилотников Клинцовскую ТЭЦ, а также Выгоничский район области. Оба аппарата были обезврежены РЭБ.

Минобороны РФ также сообщало о перехвате украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа в Брянской области.