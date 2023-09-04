МО РФ сообщило об уничтожении еще одного беспилотника над Брянской областью
Украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа был перехвачен около 17.00 по московскому времени.
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
Минобороны России сообщило об уничтожении еще одного беспилотника в небе Брянской области.
Попытка киевского режима совершить террористическую атаку объектов на территории России была пресечена около 17.00 по московскому времени.
Это не первый беспилотник, перехваченный над Брянской областью сегодня - ранее МО РФ сообщало об уничтожении еще одного в районе 16.30 по московскому времени.
Ранее российское оборонное ведомство заявило о нанесении удара по производству морских беспилотников на Украине.
Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.