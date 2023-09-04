МО РФ сообщило об уничтожении еще одного беспилотника над Брянской областью

Украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа был перехвачен около 17.00 по московскому времени.

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Минобороны России сообщило об уничтожении еще одного беспилотника в небе Брянской области.

Попытка киевского режима совершить террористическую атаку объектов на территории России была пресечена около 17.00 по московскому времени.

Это не первый беспилотник, перехваченный над Брянской областью сегодня - ранее МО РФ сообщало об уничтожении еще одного в районе 16.30 по московскому времени.

Ранее российское оборонное ведомство заявило о нанесении удара по производству морских беспилотников на Украине.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.