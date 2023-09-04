Путин заявил, что нефтяные и газовые компании РФ чувствуют себя уверенно

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Российские нефтяные и газовые компании в целом чувствуют себя уверенно, несмотря на враждебные действия ряда стран и санкции. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании по вопросу реализации проекта «Мурманский СПГ».

Российский топливно-энергетический комплекс развивается, успешно решает стоящие перед ним задачи, в том числе и в области внешней торговли, несмотря на незаконные и бесконечные ограничения и санкции, сказал глава государства.

В понедельник глава государства провел переговоры с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. В ходе встречи обсуждались в том числе вопросы энергетического сотрудничества. Путин заявил, что Россия всегда была и будет надежным, ответственным поставщиком газа.