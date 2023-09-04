Шойгу заявил, что подтверждает провал украинского контрнаступления

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Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что Украина несет тяжелые потери.

Шойгу заявил, что подтверждает слова Путина о провале украинского контрнаступления. При этом он отметил, что последние 10 дней неприятель совершает яростные атаки.

«Вчера в результате серьезной атаки на Работинском направлении они потеряли шесть танков», - сказал он в Сочи, куда прибыл на переговоры Путина и Эрдонага.

По словам главы российского оборонного ведомства, в районе Артемовска ударами российских беспилотников были уничтожены еще шесть машин.

Кроме этого, министр обороны России заявил, что не исключает возможности совместных военных учений РФ и КНДР.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.