Шойгу заявил, что подтверждает провал украинского контрнаступления
Министр обороны России констатировал высокие потери киевского режима и провал украинского контранступления.
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Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что Украина несет тяжелые потери.
Шойгу заявил, что подтверждает слова Путина о провале украинского контрнаступления. При этом он отметил, что последние 10 дней неприятель совершает яростные атаки.
«Вчера в результате серьезной атаки на Работинском направлении они потеряли шесть танков», - сказал он в Сочи, куда прибыл на переговоры Путина и Эрдонага.
По словам главы российского оборонного ведомства, в районе Артемовска ударами российских беспилотников были уничтожены еще шесть машин.
Кроме этого, министр обороны России заявил, что не исключает возможности совместных военных учений РФ и КНДР.
Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.