Путин заявил, что Россия и впредь намерена обеспечивать Турцию газом

В прошлом году Россия поставила в Турцию по газопроводам «Турецкий поток» и «Голубой поток» 21,5 млрд кубометров газа.

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Россия всегда была и будет надежным, ответственным поставщиком газа, заявил президент России Владимир Путин после переговоров с турецким коллегой в Сочи.

«Мы намерены и впредь обеспечивать турецкую экономику этим дешевым, но высокоэффективным и экологичным видом топлива», - сказал глава государства.

Москва и Анкара взаимодействуют в газовой сфере, сказал президент РФ. В прошлом году Россия поставила в Турцию по газопроводам «Турецкий поток» и «Голубой поток» 21,5 млрд кубометров газа, а с января по август 2023-го - более 10 млрд кубических метров.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что переговоры Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана в широком составе прошли конструктивно.