Песков: Путин и Эрдоган не обсуждали передачу «азовцев»* Украине

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Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган не обсуждали передачу командиров «Азова»*. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

Официальный представитель Кремля отметил, что это достаточно чувствительная тема. В таких форматах, по словам Дмитрия Пескова, она обычно не обсуждается.

Ранее пресс-секретарь Владимира Путина уже заявлял, что главари «Азова»* не должны были возвращаться из Турции до завершения конфликта на Украине. По его словам, российскую сторону о соответствующем решении Анкары в известность никто не поставил.

По мнению директора Службы внешней разведки РФ Сергея Нарышкина, передача боевиков «Азова»* Киеву нехорошо характеризует Турцию. Он охарактеризовал действия Анкары как «невыполненные обязательства в этой части».

* «Азов» - террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации.