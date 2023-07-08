Песков заявил, что Россию о возвращении «азовцев»* на Украину никто в известность не поставил

Песков сообщил, что на основе бывших договоренностей, главари «Азова»* должны были находиться на территории Турции до завершения конфликта на Украине.

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Главари полка «Азов»* не должны были возвращаться из Турции до завершения конфликта на Украине. Об этом «Звезде» сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Указанные лица по бывшей договоренности должны были оставаться в Турции до окончания конфликта», - сказал Песков.

Песков добавил, что российскую сторону об этом решении никто не поставил в известность.

«Возвращение главарей "азовцев"* из Турции на Украину является нарушением имеющихся договоренностей и существующих условий», - отметил секретарь президента России Дмитрий Песков.

По словам Пескова, в данной ситуации договоренности нарушили украинская и турецкая стороны.

*запрещенная в России террористическая организация