Нарышкин заявил, что передача боевиков «Азова»* Киеву нехорошо характеризует Турцию

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Передача боевиков «Азова»* Киеву нехорошо характеризует Турцию, заявил ТАСС директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин. Он охарактеризовал действия Анкары как «невыполненные обязательства в этой части».

Глава СВР сообщил, что после этого контактов между российской службой и Турцией не было.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров обсудил с турецким коллегой Хаканом Фиданом возвращение главарей «Азова»* на Украину. Телефонная беседа состоялась по инициативе турецкой стороны.

О возвращении в страну пяти командиров батальона «Азов»* 8 июля сообщил президент Украины Владимир Зеленский. Националисты сдались в плен во время осады «Азовстали» в Мариуполе в прошлом году. После этого боевики находились в Турции и должны были оставаться там до окончания боевых действий на Украине.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также отметил, что этот шаг Анкары и Киева является нарушением договоренностей как с украинской, так и с турецкой стороны.

* «Азов» - террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации.