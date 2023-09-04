Путин повысил возраст отсрочки от армии для IT-специалистов

Соответствующий указ вступает в силу с 1 января 2024 года.

© Фото: Макс Ветров, РИА Новости

В России с 27 до 30 лет повысится возраст отсрочки от срочной службы в армии для сотрудников IT-компаний. Соответствующий указ, вступающий в силу с 1 января 2024 года, сегодня подписал президент Владимир Путин.

Напомним, месяц назад российский лидер подписал закон о повышении призывного возраста. Согласно документу, на срочную службу могут быть призваны мужчины от 18 до 30 лет.

Раньше закон предусматривал, что на службу можно призвать мужчин не старше 27 лет. Он должен вступить в силу с 1 января 2024 года.

Кроме того, в августе Владимир Путин подписал закон, запрещающий выезд за границу получившему повестку гражданину.