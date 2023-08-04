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Президент России Владимир Путин подписал закон о повышении призывного возраста. На срочную службу, согласно документу, могут быть призваны мужчины от 18 до 30 лет.

Раньше закон предусматривал, что на службу могут быть призваны мужчины не старше 27 лет. Изменения внесены в Федеральный закон «О воинской обязанности и военной службе», они опубликованы на сайте правовой информации. Закон будет должен вступить в силу с 1 января 2024 года.

Также Путин подписал закон, запрещающий выезд за границу получившему повестку гражданину. Отмечено, что повестка может быть вручена в том числе по месту работы или учебы.