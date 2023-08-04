Путин подписал закон, запрещающий выезд за границу получившему повестку

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Президент РФ Владимир Путин подписал федеральный закон, запрещающий выезд за границу получившему повестку гражданину. Отмечено, что повестка может быть вручена в том числе по месту работы или учебы.

Указано, что запрет на выезд применяется в качестве временной меры. Она призвана обеспечить явку гражданина в военкомат. Запрет на выезд применяется со дня направления повестки призывнику.

Также сказано, что решение о запрете выезда из России будет формироваться военным комиссариатом в тот день, когда гражданину была направлена повестка. В документе сообщается, что выезд запрещен с момент размещения повестки в реестре врученных повесток.

Призывник получает уведомление в личном кабинете на портале госуслуг в день размещения повестки в реестре. По истечении 20 календарных дней от срока, указанного во врученной повестке, в случае неявки гражданина в военкомат в отношении него будут применены временные ограничительные меры. Текст закона опубликован на официальной портале правовой информации.

В конце июля Совет Федерации одобрил закон о запрете на выезд за рубеж после вручения повестки в военкомат. Поправки вносятся в закон, направленный на создание единого реестра воинского учета.