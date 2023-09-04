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МО РФ: нанесен удар по производству безэкипажных катеров на Украине

13:12 04.09.2023
Неприятель собирал катера-беспилотники из импортированных комплектующих, но российская сторона прислала на производство свои беспилотники.
МО РФ: нанесен удар по производству безэкипажных катеров на Украине
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
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Российские беспилотники ударили по предприятию, на котором собирались безэкипажные катера противника, сообщает Министерство обороны РФ.

«Беспилотными летательными аппаратами нанесен удар по судостроительному предприятию Украины, на котором осуществлялась сборка безэкипажных катеров из импортированных комплектующих», - говорится в сообщении.

Также в российском оборонном ведомстве отчитались об уничтожении в северо-западной части Черного моря четырех военных катеров с украинским десантом.

Киевские формирования безуспешно пытаются атаковать на нескольких направлениях, однако атаки отражаются российскими военными. Противник несет тяжелые потери в личном составе и военной технике, включая ту, что западные страны передают Киеву в рамках военной помощи. Только на Донецком направлении потери украинской стороны в живой силе составили до 285 человек. Кроме того, наши бойцы вели активные действия по улучшению тактического положения в районе Работино. Подразделения ВС РФ поддерживались авиацией, артиллерией и тяжелыми огнеметными системами.

В сводке о проведении специальной военной операции также говорится об успехах истребительной авиации ВКС России. В районе Брусовки в Донецкой Народной Республике сбит украинский вертолет Ми-8.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

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