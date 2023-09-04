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Шойгу заявил, что учения «Запад» в этом году проводиться не будут

17:22 04.09.2023
Сергей Шойгу также констатировал, что украинское контрнаступление обернулось провалом.
Шойгу заявил, что учения «Запад» в этом году проводиться не будут
© Фото: ТРК «Звезда»
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Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что учения «Запад» в этом году в этом году проводиться не будут. 

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