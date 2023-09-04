Армия Шойгу не исключил возможности совместных военных учений России и КНДР Сергей Шойгу напомнил, что обе страны являются географическими соседями. © Фото: ТРК «Звезда» Читайте нас на: Министр обороны России Сергей Шойгу не исключил возможности проведения совместных военных учений РФ и КНДР. «Мы обсуждаем со всеми это, в том числе и с КНДР. Почему нет, это наши соседи. Старая русская истина: соседей не выбирают и с соседями лучше жить в мире и согласии, почему нет, конечно, обсуждается», - сказал глава российского оборонного ведомства, отвечая на вопрос о возможности проведения совместных учений с Пхеньяном. Экспертное мнение и аналитика