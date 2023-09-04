Их купила компания, причастная к строительству газопровода от Рюгена до Лубмина.

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Германское правительство продало трубы, предназначавшиеся для «Северного потока - 2». Об этом заявил представитель Министерства экономики ФРГ, сообщает РИА Новости.

Отмечается, что трубу приобрела компания, которая причастна к строительству газопровода от Рюгена до Лубмина. Ее название не уточняется.

Напомним, недавно депутат от фракции «Альтернатива для Германии» Штеффен Котре заявил, что за подрывами газопроводов «Северный поток» могут стоять США. Член парламентского комитета по вопросам энергетики и защиты климата отметил, что немецкое правительство замалчивает результаты расследований диверсии.

А на днях претендент от Республиканской партии на выдвижение на выборы президента США Вивек Рамасвами заявил, что Соединенные Штаты допустили ошибку, подорвав «Северные потоки».