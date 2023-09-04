Путин: большое внимание на переговорах с Эрдоганом уделили ситуации на Украине

Также в ходе переговоров шла речь о прекращении Черноморской инициативы, заявил глава Российского государства.

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Большое внимание в ходе переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом было уделено ситуации на Украине и зерновой сделке, заявил президент РФ Владимир Путин.

«Большое внимание в ходе переговоров уделили актуальным международным темам. В частности, ситуации вокруг Украины. Естественно, шла речь и о прекращении с 18 июля так называемой Черноморской инициативы по вывозу зерна из черноморских портов», - сказал глава Российского государства.

Президент подчеркнул, что Москву вынудили выйти из Черноморской зерновой инициативы, поскольку Запад блокирует выполнение российских условий, касающихся экспорта сельхозпродукции и удобрений. Также западные страны отказываются возобновлять поставки в РФ агротехники и запчастей и снимать проблемы с логистикой судов. В то же время Россия будет готова реанимировать зерновую сделку, и сделает это сразу, как только будут выполнены все зафиксированные договоренности.

Переговоры Путина и Эрдогана проходят в Сочи. Ранее корреспондент «Звезды» Алексей Дегтярев показал, как идет подготовка к проведению встречи.