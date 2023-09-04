В Сочи начались переговоры Путина и Эрдогана

Главы двух стран обсудили вопрос энергетики, строительства АЭС и анонсировали обсуждение украинского кризиса.

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Президент России Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган приступили к двусторонним переговорам в Сочи. Владимир Путин отметил факт сохранения позитивного тренда по товарообороту и стабильный темп развития российско-турецких отношений.

«Надеюсь, в ближайшее время завершим переговоры по созданию газового хаба, чтобы сделать ситуацию в энергетике более стабильной», - добавил Путин.

По словам президента, «все идет по плану» в процессе строительства АЭС «Аккую», он также анонсировал запуск первого блока в 2024 году.

На встрече планируется поднять вопрос украинского кризиса, Владимир Путин подчеркнул готовность двух стран к переговорам по зерновой сделке.

Ранее корреспондент «Звезды» показал, как проходит подготовка к проведению двусторонней встречи лидеров двух стран.