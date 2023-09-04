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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что взгляд всего мира устремлен на зерновую сделку. Он заявил это в ходе встречи с российским лидером Владимиром Путиным.

«Самый важный шаг - это то, что сегодня весь мир следит за зерновым коридором во время саммита Турция - Россия. Они ждут, какой будет сегодня результат», - заметил Эрдоган.

Он выразил надежду, что сообщение, озвученное на пресс-конференции, которая пройдет по итогам встреч двух лидеров, станет шагом навстречу всему миру. Особенно при этом были отмечены развивающиеся страны Африки.

Президент России Владимир Путин в самом начале переговоров заявил, что он и Эрдоган обсудят и украинский кризис.