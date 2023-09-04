Путин объявил, что на переговорах с Эрдоганом обсудят украинский кризис

Кроме того, в ходе переговорного процесса будет подниматься тема зерновой сделки.

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Владимир Путин заявил во время беседы с Реджепом Тайипом Эрдоганом, что в ходе российско-турецких переговоров будет обсуждаться ситуация на Украине.

«Не обойдем вниманием вопросы, связанные с украинским кризисом... Я знаю, что намерены поднять вопросы о зерновой сделке», - сказал Путин.

Он также подчеркнул открытость российской стороны к переговорному процессу.

Президент Турции прилетел в Сочи сегодня днем. Российский лидер встретил своего коллегу на крыльце санатория «Русь», Эрдоган отметил красоту садов.