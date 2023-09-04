ВС РФ вели активные действия по улучшению тактического положения в районе Работино

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Минобороны России сообщило, что подразделения ВС РФ вели активные действия по улучшению тактического положения в районах населенных пунктов Работино и Вербовое.

Уточняется, что эти действия велись на территории Запорожской области. При этом подразделения ВС РФ поддерживались авиацией, артиллерией и тяжелыми огнеметными системами.

Кроме этого, на Запорожском направлении была отражены контратака украинского штурмового отряда из состава 82-й десантно-штурмовой бригады.

При этом неприятель потерял на Запорожском направлении более 115 боевиков, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, две артсистемы М777, две САУ M109 Paladin и две гаубицы M119, два орудия Д-30 и одно орудие Д-20.

Также сообщается, что нашими войсками был нанесен удар по производству безэкипажных катеров на Украине.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.