Минобороны РФ: уничтожены 4 американских катера с десантом ВСУ на пути в Крым

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В Черном море в ночь с 3 на 4 сентября самолеты морской авиации Черноморского флота (ЧФ) уничтожили четыре быстроходных военных катера производства США Willard Sea Force с десантными группами украинских националистов. В Минобороны РФ заявили, что военные катера двигались в направлении мыса Тарханкут Крымского побережья.

«4 сентября 2023 года в ночное время в северо-западной части акватории Чёрного моря самолетами морской авиации Черноморского флота были уничтожены 4 быстроходных военных катера производства США», - сообщили в Минобороны РФ.

Ранее в среду 30 августа также сообщили о ликвидации авиацией ЧФ РФ четырех украинских быстроходных военных катеров с десантными группами ВСУ, на которых находилось 50 боевиков.