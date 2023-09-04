Рутберг рассказала, что вникает в подробности ограбления ее квартиры

Она объяснила, что только вернулась с гастролей.

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Народная артистка России Юлия Рутберг в беседе со «Звездой» заявила, что в настоящий момент вникает во все подробности произошедшего.

Напомним, в прошлую субботу квартира актрисы была ограблена неизвестным. Замок был вскрыт, Рутберг заявила, что у нее украли из дома все деньги. В квартире в этот момент не было ни самой артистки, ни ее семьи.

«Я только прилетела из Иркутска, с гастролей. Я сейчас только вникаю во все подробности», - сказала она.

Сегодня Telegram-канал Baza сообщил, что мужчину, подозреваемого в совершении преступления, удалось найти и задержать сотрудникам полиции.