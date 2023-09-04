Baza: задержан подозреваемый в ограблении квартиры Юлии Рутберг

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Правоохранителям удалось задержать мужчину, подозреваемого в ограблении квартиры российской актрисы театра и кино Юлии Рутберг, передает Baza.

Напомним, ранее сообщалось, что злоумышленник в минувшую субботу, 2 сентября, вскрыл замок входной двери в ее квартиру в Москве. Рутберг в момент происшествия не было дома.

Как рассказала ранее «Звезде» народная артистка, у нее украли все заработанные деньги, которые были спрятаны дома.

Утверждается, что найти подозреваемого правоохранителям удалось с помощью камер наблюдения.

В настоящий момент полицейские ищут домработницу актрисы, которая, как предполагается, может быть причастна к преступлению.