Актриса Юлия Рутберг рассказала, что воры украли все заработанные деньги из ее дома

По словам артистки, преступники вынесли из дома все ее заработанные деньги.

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Народная артистка РФ Юлия Рутберг рассказал «Звезде», что неизвестные ограбили ее квартиру в Москве. Актриса в этот момент находилась в Иркутске - взлом обнаружили ее родственники. Злоумышленники похитили деньги, которые хранились в квартире.

«Это все правда - взломали квартиру, все украли. Обнаружили это моя мама и мои дети. Слава богу, что никого не было дома. Очень обидно - все заработанные деньги были там. Но, к счастью, все мои близки и родные живы», - рассказала актриса.

Ранее в подмосковной деревне Новоглаголево было совершено ограбление дома вдовы российского музыканта Александра Градского Марины Коташенко. Известно, что из дома пропали проектор, часть мебели и посуда.