Эрдоган прилетел в Россию на переговоры с Путиным

Встреча двух лидеров должна состояться сегодня. В ее ходе предполагается обсудить международную проблематику и дальнейшее развитие взаимовыгодного сотрудничества между Россией и Турцией.

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибыл в Россию для того, чтобы провести переговоры с российским лиедром Владимиром Путиным. Об этом сообщает газета Star.

Как уточнили в агентстве «Анадолу», что в поездке Эрдогана сопровождают министр иностранных дел Турции Хакан Фидан, министр промышленности и технологий Мехмет Фатих Каджир, а также другие официальные лица.

Как ранее сообщали на сайте Кремля, стороны должны будут обсудить актуальную международную проблематику, а также вопросы дальнейшего развития взаимовыгодного сотрудничества между двумя странами.

Встреча должна состояться сегодня в городе Сочи. Ранее корреспондент нашего телеканала показал ход подготовки ко встрече двух лидеров в этом российском городе.