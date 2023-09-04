Корреспондент «Звезды» показал подготовку к встрече Путина и Эрдогана в Сочи

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Встреча президента России Владимира Путина и его турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана пройдет сегодня днем в сочинском санатории «Русь», сообщил корреспондент «Звезды».

Начало встречи ожидается днем в 13.00. В пресс-центре санатория собрались представители ведущих российских и турецких СМИ, которые следят за ходом подготовки к встрече и ее проведения.

Напомним, ранее была анонсирована встреча между лидерами двух стран в Сочи, на которой планируется обсудить вопросы двустороннего сотрудничества и актуальную международную проблематику. Это будет первая очная встреча глав РФ и Турции после выхода России из зерновой сделки.