В украинском городе Рени произошел взрыв
В городе Рени Одесской области, где расположен морской торговый порт, произошел взрыв.
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В украинском городе Рени Одесской области произошел мощный взрыв, сообщает издание «Зеркало недели». В этом населенном пункте находится морской торговый порт.
«Мощный взрыв произошел в городе Рени», - сообщило издание в своем Telegram-канале.
Украинские СМИ периодически сообщают о взрывах на территории страны. В конца августа взрыв произошел на западе Киева в исторической местности Борщаговка.
Примерно в это же время звуки хлопка были слышны и в Днепропетровской области Украины. Там и еще в пяти областях страны была объявлена воздушная тревога.