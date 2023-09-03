В стране и мире В украинском городе Рени произошел взрыв Елизавета Егорова В городе Рени Одесской области, где расположен морской торговый порт, произошел взрыв. © Фото: Alex Chan Tsz Yuk Keystone Press Agency Globallookpress Читайте нас на: В украинском городе Рени Одесской области произошел мощный взрыв, сообщает издание «Зеркало недели». В этом населенном пункте находится морской торговый порт. «Мощный взрыв произошел в городе Рени», - сообщило издание в своем Telegram-канале. Украинские СМИ периодически сообщают о взрывах на территории страны. В конца августа взрыв произошел на западе Киева в исторической местности Борщаговка. Примерно в это же время звуки хлопка были слышны и в Днепропетровской области Украины. Там и еще в пяти областях страны была объявлена воздушная тревога. Экспертное мнение и аналитика