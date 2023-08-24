На западе Киева прогремел взрыв

Воздушная тревога в украинской столице не объявлялась.

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В минувшую среду поздно вечером на западной окраине Киева произошел взрыв. Об этом со ссылкой на украинские средства массовой информации сообщает ТАСС. При этом воздушная тревога в городе не объявлялась.

Отмечается, что взрыв произошел в исторической местного местности Борщаговка. Более подробная информация о случившемся пока не поступала.

Напомним, накануне также сообщалось о мощных взрывах в городе Измаил.

Воздушную тревогу объявили в Одесской области в половину второго ночи.