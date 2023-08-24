Воздушную тревогу объявили в шести областях Украины

Сообщается о взрывах в Днепропетровской области.

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В ночь на четверг воздушную тревогу объявили в Сумской, Полтавской, Харьковской, Черкасской, Кировоградской и Днепропетровской областях Украины. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны.

Также сообщается о взрывах в Днепропетровской области. Более подробная информация пока не поступала.

Ранее сообщалось, что в среду вечером произошел взрыв в Киеве. Он был на западной окраине города.

Воздушная тревога в украинской столице не объявлялась.