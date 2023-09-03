Московские школьники взяли «золото» на Международной олимпиаде по информатике
Школьники из Москвы успешно выступили на Международной олимпиаде по информатике в Венгрии, престижном турнире с участим юных программистов из 90 стран. Как сообщил мэр столицы Сергей Собянин, наша команда завоевала две награды высшей пробы.
«Московские школьники выиграли две золотые медали на Международной олимпиаде по информатике», - написал Собянин в Telegram.
Мэр уточнил, что отличились Иван Пискарев из школы №2086 и Антон Степанов из «Вторая школы имени В.Ф. Овчинникова».
Собянин поздравил ребят с победой и отметил, что «будущее - за информационными технологиями».
Напомним, что накануне в МГУ презентовали суперкомпьютер производительностью 400 петафлопс.
Ранее на форуме «Армия-2023» начальник Главного управления инновационного развития МО РФ Александр Осадчук в студии «Звезды» рассказал об использовании искусственного интеллекта в армии.