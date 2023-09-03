Московские школьники взяли «золото» на Международной олимпиаде по информатике

Престижные соревнования среди юных программистов прошли в Венгрии с участием школьников из 90 стран.

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Школьники из Москвы успешно выступили на Международной олимпиаде по информатике в Венгрии, престижном турнире с участим юных программистов из 90 стран. Как сообщил мэр столицы Сергей Собянин, наша команда завоевала две награды высшей пробы.

«Московские школьники выиграли две золотые медали на Международной олимпиаде по информатике», - написал Собянин в Telegram.

Мэр уточнил, что отличились Иван Пискарев из школы №2086 и Антон Степанов из «Вторая школы имени В.Ф. Овчинникова».

Собянин поздравил ребят с победой и отметил, что «будущее - за информационными технологиями».

Напомним, что накануне в МГУ презентовали суперкомпьютер производительностью 400 петафлопс.

Ранее на форуме «Армия-2023» начальник Главного управления инновационного развития МО РФ Александр Осадчук в студии «Звезды» рассказал об использовании искусственного интеллекта в армии.