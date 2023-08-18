В стране и мире МВТФ Армия-2023 В МО РФ заявили, что нейросети очень хорошо начинают работать в системе навигации Принятие решений о применение оружия никогда не доверят искусственному интеллекту, добавили в оборонном ведомстве. © Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда» Читайте нас на: Начальник Главного управления инновационного развития Минобороны РФ Александр Осадчук в студии «Звезды» рассказал, какие задачи могут быть возложены на искусственный интеллект в армии. «Задачи распознавания, подсказки и поддержки в принятии решения, но только подсказки, подчеркиваю. Очень хорошо нейронные сети начинают работать в системе навигации», - сообщил он на форуме «Армия-2023». Осадчук рассказал, за что в армии всегда будет отвечать только человек и никто иной - за принятие решений о применении оружия. В дни работы форума «Армия-2023» в студию «Звезды» приходят ключевые фигуры Министерства обороны, представители российской оборонной промышленности, военные эксперты, руководители крупных корпораций, медийные лица. Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов. Экспертное мнение и аналитика