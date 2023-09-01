В МГУ показали суперкомпьютер производительностью 400 петафлопс

Супермощный компьютер будет использоваться для разработки новых инструментов на основе искусственного интеллекта.

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Суперкомпьютер производительностью 400 петафлопс изобрели ученые МГУ им. Ломоносова. Новую технику презентовали 1 сентября с участием ректора университета Виктора Садовничего и вице-спикера Госдумы Александра Жукова.

Как пояснил Виктор Садовничий, высочайшая мощность компьютера позволит ускорить процессы обработки изображения, обучения и контроля качества в самых разных отраслях науки: от физики, социологии, геологии и медицины до разработки новых инструментов на основе искусственного интеллекта.

Современный вычислительный комплекс позволит, например, создавать алгоритмы для анализа больших данных, создавать совершенные методы защиты баз данных с использованием искусственного интеллекта.

Новый суперкомпьютер пополнит сеть ранее созданных мощных ЭВМ, «Чебышев» мощностью в 60 терафлопс, «Ломоносов» и «Ломоносов 2» с пиковой производительностью с пиковой производительностью 1,7 и 5,5 петафлопс.