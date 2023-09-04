Скромнее надо быть: как Запад признал установление нового миропорядка

Президент Франции Эммануэль Макрон на неделе был вынужден признать, что западный мировой порядок терпит крах. Идет пересмотр всех привычных устоев, принципов и организаций, где Запад занимал доминирующие позиции. Санкции провалились, все больше европейских политиков понимают, что ситуация для них - тупиковая.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК "Звезда"

Сельская ратуша Елисейского дворца теперь точно войдет в историю. Когда-то еще в XIX веке здесь была золотая лепнина и тяжелые красные драпировки в имперском стиле. Теперь - неброские серый и бежевый цвета. Президент Франции более подходящего места во всем своем дворце не мог бы найти, чтобы на весь мир заявить - скромнее надо быть. Мы больше не главные в этом мире.

«Обстановка на мировой арене усложняется, есть риск ослабления Запада и Европы. Это нужно осознавать и быть реалистами. Идет пересмотр мирового порядка, его принципов, разных форм его организации, где Запад занимал и занимает доминирующие позиции», - заявил президент Франции.

Особенно важно, кому говорит эти слова Макрон. В зале 177 французских послов из разных стран мира. По сути, сейчас французский президент дает дипломатам важнейшие установки - рассказывает о принципах, которые определяют, как будет жить Пятая республика, на каких основаниях будет строить свою внешнюю политику. Если вкратце - Европа выдохлась, на арену выходят новые игроки. Их, по мнению Макрона, трое. Китай, Индия, Россия.

«Это выражается, я и не преувеличиваю, в расширении БРИКС. Это свидетельствует о желании создать альтернативный порядок, что-то, что заменит то, что до сих пор называлось международным порядком, считавшимся слишком западным», - заявил Макрон.

Французский президент рассуждает даже не об экономике или сильной армии - он говорит о смысле существования государства. Идет пересмотр всех привычных устоев, принципов и организаций, где Запад занимал доминирующие позиции. Об этом они раньше как то и не думали, но вот сейчас все очевиднее становится, что российская история, культура, традиции, и то будущее, которое строит наша страна, выгодно отличается от того, к чему идет Запад. Папа римский на встрече с молодыми российскими католиками вдруг заявляет - вы должны гордиться империей, которую построили предки.

«Вы наследники Великой России святых, правителей, большой России Петра I, Екатерины II. Той империи - великой, просвещенной, страны большой культуры и большой человечности. Никогда не отказывайтесь от этого наследия. Вы наследники великой Матери-России. И спасибо вам. Спасибо за ваш путь - быть русскими», - заявил Фарнциск.

В мире коллективного запада, где уже привыкли, что плохой и русский это синонимы, такая точка зрения, да еще и публично высказанная самим главой католической церкви, как удар в спину. Первыми опомнились украинцы - папу римского сразу же внесли на сайт «Миротворец» как российского пропагандиста. Потом вроде опомнились и удалили запись. Решили остановиться на гневном комментарии советника главы офиса в адрес святого престола.

«Мы видим абсолютно четкую поддержку империалистических устремлений России. То есть, Россия демонстрирует себя, как страна XVII века, и вот, к сожалению, Ватикан поддерживают страну из XVII века. На мой взгляд, безусловно, такие заявления недопустимы. Категорически недопустимы. Потому что они поощряют агрессора», - заявил Михаил Подоляк.

Киев при этом забывает о заявлениях собственного президента, который уже впрямую шантажирует Запад. Когда ему намекнули - у вас срок подходит, пора бы выборы проводить - в странах, которые собираются в Евросоюз и НАТО, принято хотя бы соблюдать видимость демократических процедур. Зеленский ответил - не проблема, дайте денег.

«Я сказал ему: Вы готовы дать пять миллиардов долларов? Я тут не плитку кладу, я не могу просто взять пять миллиардов из бюджета. Мне кажется, именно такая сумма необходима на проведение выборов в мирное время. А в военное я не знаю, сколько нужно», - заявил президент Украины.

Причем по мысли Зеленского эти деньги должна дать прежде всего Европа - потому что там больше всего украинских беженцев. Вот только Евросоюз еще в июне потратил на Киев резервные средства своего семилетнего бюджета на период до 2027 года. У Старого света не осталось ничего из тщательно создаваемой подушки безопасности. Но не страшно, говорит глава евродипломатии Жозеп Боррель. Напряжемся и еще найдем.

«Я предлагаю создать фонд поддержки Украины на период 2024-27 годов, чтобы обеспечить устойчивость нашей военной поддержки. Финансирование в рамках фонда предлагаю – пять миллиардов евро ежегодно», - заявил Боррель.

В общей сложности Запад потратил на Украину около 150 миллиардов долларов. Сумма астрономическая. И даже для первой экономики Старого света помощь Киеву становится неподъемной ношей. В Германии большая часть населения всерьез переживает - такими темпами и до краха экономики недалеко. Чтобы ситуация хотя бы выглядела нормально, правительство включило в потребительскую корзину товары и услуги, на которые цены растут хотя бы не так быстро. И вот за счет досок для серфинга и билетов в оперу - в этой самой корзине - кажется что в целом все не так уж плохо. А реальная картина - причем не только в Германии, а во всей Европе - ужасает.

Из-за нищеты и антисанитарии в Великобритании вспышка кори, в Польше - болезнь легионеров унесла жизни уже как минимум двух десятков человек. Количество банкротств растет шестой квартал подряд - такого не наблюдалось с тех пор, как Евростат начал собирать статистику в 2015 году. И вот иначе как издевательством не назовешь то, как на проблемы Старого света смотрят из-за океана. Из-за дорогого электричества закрываются производства и останавливаются заводы, люди теряют работу, но во всем нужно искать плюсы.

«Европа побеждает свой энергетический кризис благодаря сокращению промышленности. Многие энергоемкие производства закрылись. Все эти закрытые фабрики теперь не нуждаются ни в газе, ни в электричестве», - пишет Washington Post.

Санкции, которые должны были в клочья разорвать российскую экономику, сработали с точностью до наоборот. В прошлом году наша страна вошла в пятерку крупнейших экономик мира, обогнав Германию. И главное - провал санкционной политики был очевиден еще когда спецоперация только началась. Немецкая газета Bild опубликовала пересказ разговора между Макроном и Олафом Шольцем, который произошел в марте 2022 года.

«Кое-что меня беспокоит больше всего остального. Путин совсем не жалуется на санкции. Не знаю, говорил ли он о них в разговоре с тобой. Со мной он их вообще не упомянул», - цитирует газета слова Шольца.

Смысл этого короткого диалога - лидеры Евросоюза еще полтора года назад не понимали, как можно заставить Россию изменить свой курс. Остается только надеяться, что благодаря помощи НАТО Украина сможет добиться военного успеха. Но это невозможно, говорит венгерский премьер Виктор Орбан.

«Это ложь! Это не просто недопонимание, это ложь. Это невозможно! Все, кто занимается политикой, понимает логику, цифры, данные - знает, что это невозможно. Это трагедия для Украины. У них закончатся солдаты раньше, чем у России. Что в итоге будет иметь значение, так это "сапоги на земле". А русские гораздо сильнее по количеству, многочисленнее. И если любая западная страна пошлет свои войска, это будет означать прямую войну между Западом и Россией. И мы немедленно окажемся в Третьей мировой войне. Это очень опасный момент», - заявил Орбан в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.

Венгерский премьер, а его страна тоже член Евросоюза, последовательно и четко объясняет всем, кто еще рассчитывает на поражение нашей страны - это просто невозможно. Единственное, чем старый свет может помочь Киеву, это деньгами, а также вооружением и техникой. Но даже при таком раскладе поддержка Украины закончится сразу же, когда тяжелый экономический кризис, падение уровня жизни, политические и социальные потрясения - приведут к массовым протестам в когда-то благополучной и сытой Европе.