В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Песков заявил, что Путин никогда не говорил о санкциях с лидерами стран Запада

Вероника Волосунова
12:19 29.08.2023
По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Владимир Путин не обсуждал тему санкций во время контактов с лидерами других стран.
Песков заявил, что Путин никогда не говорил о санкциях с лидерами стран Запада
© Фото: Mikhail Klimentyev, Kremlin Pool, Globallookpress
Читайте нас на:

Президент России Владимир Путин не затрагивал тему антироссийских санкций во время встреч с лидерами стран, которые их ввели. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Я со своей стороны могу только подтвердить, что действительно президент Путин никогда не затрагивал тему санкций в своих контактах с руководителями тех стран, которые эти санкции вводили», - заявил Песков.

Пресс-секретарь президента добавил, что сейчас мы видим «де-факто подтверждение» правоты президента - данные о росте и расширении российской экономики, данные Всемирного банка о вхождении России в ряд ведущих экономик.

«Поэтому да, действительно Путин никогда с ними о санкциях не говорил», - отметил Песков.

Ранее немецкое издание Bild опубликовало подробности разговора лидеров Германии и Франции - Олаф Шольц и Эммануэль Макрон высказали удивление, что Путин во время телефонных разговоров с каждым из них не затрагивал тему санкций.

Ранее Путин сообщил, что Россия вошла в топ-5 крупнейших экономик мира по итогам 2022 года. В том числе РФ обогнала Германию по паритету покупательной способности и объему экономики. 

По данным Le Figaro, в 2023-2024 году Россия будет продолжать «доминировать» на мировом рынке пшеницы. В то время как в США и в Канаде ожидают спад урожая пшеницы, у России исключительно высокие показатели уже второй год подряд.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
12:35 Армия
МО РФ сообщило об уничтожении украинского беспилотника над Черным морем
12:08 В стране и мире
В Кремле назвали большим успехом первый полет импортозамещенного SSJ-100
10:27 В стране и мире
Задержанный ФСБ сторонник «Азова»* рассказал о подготовке теракта
07:42 В стране и мире
Импортозамещенный «Суперджет» совершил первый полет в Комсомольске-на-Амуре
07:15 Армия
Видео
В Приморье торжественно встретили членов экипажа танка Т-80 «Алеша»
Популярное
Видео
Виновник ДТП в Калуге заявил, что у него в крови нашли «бог знает какой дефект»
Видео
Путин вручил звезды Героев России экипажу танка «Алеша»
Видео
Мигрант из Нахабино заявил, что ударил девушку, чтобы спасти ее
Росавиация опубликовала список пассажиров разбившегося под Тверью самолета
Мужчина хотел ограбить аптеку в Москве, но поранился о стекло и умер
Видео
Костомаров впервые после протезирования принял участие в ледовом шоу
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.