По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Владимир Путин не обсуждал тему санкций во время контактов с лидерами других стран.

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Президент России Владимир Путин не затрагивал тему антироссийских санкций во время встреч с лидерами стран, которые их ввели. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Я со своей стороны могу только подтвердить, что действительно президент Путин никогда не затрагивал тему санкций в своих контактах с руководителями тех стран, которые эти санкции вводили», - заявил Песков.

Пресс-секретарь президента добавил, что сейчас мы видим «де-факто подтверждение» правоты президента - данные о росте и расширении российской экономики, данные Всемирного банка о вхождении России в ряд ведущих экономик.

«Поэтому да, действительно Путин никогда с ними о санкциях не говорил», - отметил Песков.

Ранее немецкое издание Bild опубликовало подробности разговора лидеров Германии и Франции - Олаф Шольц и Эммануэль Макрон высказали удивление, что Путин во время телефонных разговоров с каждым из них не затрагивал тему санкций.

Ранее Путин сообщил, что Россия вошла в топ-5 крупнейших экономик мира по итогам 2022 года. В том числе РФ обогнала Германию по паритету покупательной способности и объему экономики.

По данным Le Figaro, в 2023-2024 году Россия будет продолжать «доминировать» на мировом рынке пшеницы. В то время как в США и в Канаде ожидают спад урожая пшеницы, у России исключительно высокие показатели уже второй год подряд.