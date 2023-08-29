Кремль позитивно оценил слова папы римского о великом наследии России

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В Кремле позитивно оценили обращение папы римского Франциска к российской молодежи. Как отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, его святейшество напомнил об огромном наследии России. Также представитель Кремля отметил, что российская система образования занимается тем, чтобы передавать это наследие молодому поколению в полной мере.

«Понтифик знает российскую историю, и это очень хорошо. Она действительно глубокая, она имеет глубокие корни, и наше наследие - оно не ограничивается только Петром или Екатериной, оно гораздо более давнее, это наследие. И это как раз то, чем сейчас занимается государство, чем занимается общественное объединение, чем занимаются простые учителя в школах, преподаватели высших учебных заведений. Как раз и состоит в том, чтобы это наследие постоянно нести в нашу молодежь, напоминать им об этом. И то, что понтифик, скажем так, звучит с этими усилиями в унисон - это весьма и весьма отрадно», - заявил Песков журналистам.

Напомним, что 25 августа папа Франциск обратился к молодым россиянам по видеосвязи в рамках Всероссийской встречи молодежи в Санкт-Петербурге. В своей речи понтифик призвал юношей и девушек не забывать о наследии великой России и «быть ремесленниками мира среди множества конфликтов».