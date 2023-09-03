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Times: Бен Уоллес пытался сорвать поставки вертолетов из США перед отставкой

Вероника Волосунова
11:33 03.09.2023
По данным издания Times, подавший в отставку министр обороны Британии Бен Уоллес пытался сорвать поставки американских вертолетов.
Times: Бен Уоллес пытался сорвать поставки вертолетов из США перед отставкой
© Фото: Christophe Gateau, dpa, Globallookpress
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Ушедший 31 августа с должности министра обороны Британии Бен Уоллес пытался сорвать поставки самолетов Chinook из США. Об этом сообщает издание The Sunday Times со ссылкой на источник.

По данным газеты, за три недели до отставки Уоллес направил главе Пентагона Ллойду Остину письмо с сообщением о том, что Лондон хочет пересмотреть договоренности по покупке вертолетов у Boeing, при этом окончательное решение в Великобритании еще принято не было. В британском правительстве такой шаг оценили как вредоносный для отношений с США.

Как сообщает источник The Times, Уоллес скептически относился к контракту, особенно после того, как его стоимость возросла до 2,9 млрд долларов. В авиапарке Великобритании уже числится 60 Chinook, это крупнейший показатель среди других членов НАТО в Европе. Противники сделки предлагали заказать более дешевые вертолеты или сделать выбор в пользу французских Airbus A400M Atlas, но многим казалось «безумной затеей» отменять уже согласованный контракт.

Отмечается, что бывший министр обороны решил «досадить американцам» из-за того, что они не поддержали его кандидатуру на пост генерального секретаря НАТО, но в окружении министра данную информацию опровергли.

Ранее стало известно, что Бен Уоллес покинул пост главы Минобороны Великобритании. На должность назначен министр энергетики Грант Шэппс - это его пятый пост за год.

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