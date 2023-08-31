Бен Уоллес покинул пост главы Минобороны Великобритании

Глава Минобороны Великобритании ушел со своего поста. Он занимал должность на протяжении четырех лет.

© Фото: IMAGO, dts Nachrichtenagentur, Globallookpress

Глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес подал в отставку после четырех лет на посту. Об этом сообщает Sky News.

«После долгих размышлений я принял решение попросить разрешения уйти с должности», - говорится в официальном письме, направленном Уоллесом премьер-министру Сунаку.

Ранее Уоллес говорил, что планирует уйти с поста и из политики вообще осенью. При этом он исключал возможность «преждевременного» ухода. Спустя время он сказал, что после завершения политической карьеры был бы счастлив работать в баре, а также заниматься тем, что ему нравится, например гонками «Формулы-1» или скачками.