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Главой Минобороны Великобритании назначен министр энергетики Грант Шэппс

Вероника Волосунова
11:42 31.08.2023
На пост главы Минобороны Великобритании, с которого сегодня ушел Бен Уоллес, назначен министр энергетики Грант Шэппс.
Главой Минобороны Великобритании назначен министр энергетики Грант Шэппс
© Фото: I-Images, Keystone Press Agency, Globallookpress
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Пост главы Минобороны Великобритании после подавшего сегодня в отставку Бена Уоллеса займет министр энергетики Грант Шэппс. Об этом сообщает SkyNews.

«Грант Шэппс назначен новым министром обороны Великобритании», - говорится в сообщении издания.

Издание обратило внимание, что эта должность станет пятой за год для депутата-консерватора. В 2023 году он был министром транспорта при Борисе Джонсоне, работал министром внутренних дел при Лиз Трасс, был министром по бизнесу и затем министром энергетики при Сунаке.

Ранее стало известно, что Бен Уоллес, занимавший пост главы Минобороны Великобритании на протяжении четырех лет, покидает его. Летом он говорил, что хотел бы вернуться к обычной жизни и заниматься вещами, которые ему нравятся.

По мнению британиста Ананьевой, Уоллес ушел с поста из-за несбывшейся мечты - он хотел стать генсеком НАТО. Американский президент Джо Байден обещал поддержать его кандидатуру, однако потом все изменилось и Уоллесу отказали. 

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