В FIS заявили о продлении отстранения лыжников из РФ и Белоруссии от соревнований

Страны Скандинавии и Шведский олимпийский комитет считают, что нет причин для возвращения российских и белорусских лыжников к соревнованиям.

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Лыжников из России и Белоруссии отстранили от соревнований на предстоящий сезон. Такое решение принял совет Международной федерации лыжного спорта (FIS). Об итогах прошедшей в Цюрихе конференции рассказал менеджер Шведской ассоциации лыжного спорта Ларс Эберг. Его слова приводит «360».

Эберг пояснил, что со шведской позиции и стран Скандинавии было решено не менять мнение в отношении российских и белорусских спортсменов.

«С позиции Швеции и всей Скандинавии было принято, что FIS не изменит своего мнения по вопросу России. Скандинавские страны и Шведский олимпийский комитет дали понять, что нет каких-либо причин вернуть РФ и Белоруссию», - сообщает СМИ.

В октябре прошлого года FIS продлила отстранение россиян и белорусов от международных соревнований на сезон-2022/23. Затем в организации свой запрет на участие этих спортсменов в соревнованиях объяснили «мерами безопасности».