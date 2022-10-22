В FIS объяснили запрет на участие россиян в соревнованиях «мерами безопасности»

Кроме того, отмечается, что таким образом федерация следует рекомендациям Международного олимпийского комитета.

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FIS решила продлить недопуск российских и белорусских лыжников и сноубордистов к соревнованиям в связи с необходимостью обеспечивать безопасность других участников турниров, следует из официального заявления, опубликованного на сайте организации.

Кроме того, отмечается, что таким образом федерация следует рекомендациям Международного олимпийского комитета.

«Совет FIS принял решение продолжать политику недопуска российских и белорусских команд и спортсменов к участию во всех соревнованиях FIS с должным вниманием к целостности соревнований FIS и безопасности всех участников, а также в соответствии с рекомендациями МОК», - заявили в организации.

Ранее стало известно, что Международная федерации лыжного спорта и сноуборда приняла решение продлить отстранение российских атлетов от участия в соревнованиях организации в грядущем сезоне.