FIS продлила отстранение россиян от международных соревнований на сезон-2022/23

Ранее генсек организации сообщал, что в FIS оценивают вероятность допуска российских и белорусских спортсменов до участия в состязаниях, но под нейтральным флагом.

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Международная федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) приняла решение продлить отстранение россиян от участия в соревнованиях организации в грядущем сезоне-2022/23. Такое заявление сделал член правления FIS Матс Арьес.

«Получилось так, как и предполагалось. То же решение, что и раньше», - приводит его слова NRK.

Напомним, что ранее генеральный секретарь организации Мишель Вион сообщал, что в FIS оценивают вероятность допуска российских и белорусских спортсменов до участия в состязаниях, но под нейтральным флагом.

Напомним, что после начала российской специальной военной операции по защите народных республик Донбасса МОК советовал спортивным организациям не допускать спортсменов из России и Белоруссии к участию в соревнованиях. Впоследствии ряд федераций, в том числе FIS, приняли соответствующее решение об отстранении.