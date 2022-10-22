FIS продлила отстранение россиян от международных соревнований на сезон-2022/23
Международная федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) приняла решение продлить отстранение россиян от участия в соревнованиях организации в грядущем сезоне-2022/23. Такое заявление сделал член правления FIS Матс Арьес.
«Получилось так, как и предполагалось. То же решение, что и раньше», - приводит его слова NRK.
Напомним, что ранее генеральный секретарь организации Мишель Вион сообщал, что в FIS оценивают вероятность допуска российских и белорусских спортсменов до участия в состязаниях, но под нейтральным флагом.
Напомним, что после начала российской специальной военной операции по защите народных республик Донбасса МОК советовал спортивным организациям не допускать спортсменов из России и Белоруссии к участию в соревнованиях. Впоследствии ряд федераций, в том числе FIS, приняли соответствующее решение об отстранении.