Губернатор Сальдо сообщил о завершении интеграции Херсонской области в РФ

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Интеграция Херсонской области практически завершена. Губернатор региона Владимир Сальдо заявил, что основные мероприятия были сделаны. Он сказал, что область в основном прошла этапы объединения с экономической, финансовой и другими системами в России. Об этом он рассказал РИА Новости.

«Основные мероприятия по интеграции Херсонской области в экономическую, финансовую, кредитную и правовую системы, в систему органов государственной власти Российской Федерации завершены», - цитирует его слова агентство.

Сальдо добавил, что в соответствии с Конституцией РФ, в Херсонской области функционируют органы муниципальной, исполнительной, законодательной и судебной власти. Также работают региональные органы практически всех федеральных министерств и ведомств.

Совершенствование интеграции Херсонской области, по словам губернатора Сальдо, будет продолжено до начала 2026 года. Планируется, что к 2030 году регион должен выйти на общероссийский уровень социально-экономического развития.

Год назад, с 23 по 27 сентября, на освобожденных территориях Херсонской и Запорожской областей, а также в Донецкой и Луганской народных республиках прошли референдумы о присоединении к России. В Херсонской области тогда за вхождение в состав России высказались 87,05% ее жителей.

На следующий день, 28 сентября, председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин с аплодисментов начал пленарное заседание, предложив поздравить всех участников референдума.