В стране и мире Сальдо избрали на должность главы Херсонской области Анна Назайкина Губернатор принес присягу на верность Конституции РФ. © Фото: SALDO_VGA, Telegram Читайте нас на: Владимира Сальдо избрали на пост губернатора Херсонской области, об этом он написал в своем Telegram-канале, передает RT. Избранный глава региона разместил фото с церемонии принесения присяги на верность Конституции РФ и народу Херсонщины. Таким образом, Сальдо официально вступил в должность. «Огромное спасибо Президенту России Владимиру Владимировичу Путину за оказанное доверие и представление моей кандидатуры, а депутатам - за ее поддержку», - написал он. Владимиру Сальдо 67 лет. В октябре прошлого года он занял пост временно исполняющего обязанности главы региона. Экспертное мнение и аналитика