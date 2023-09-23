Сальдо избрали на должность главы Херсонской области
Губернатор принес присягу на верность Конституции РФ.
© Фото: SALDO_VGA, Telegram
Владимира Сальдо избрали на пост губернатора Херсонской области, об этом он написал в своем Telegram-канале, передает RT.
Избранный глава региона разместил фото с церемонии принесения присяги на верность Конституции РФ и народу Херсонщины. Таким образом, Сальдо официально вступил в должность.
«Огромное спасибо Президенту России Владимиру Владимировичу Путину за оказанное доверие и представление моей кандидатуры, а депутатам - за ее поддержку», - написал он.
Владимиру Сальдо 67 лет. В октябре прошлого года он занял пост временно исполняющего обязанности главы региона.