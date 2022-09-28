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Володин предложил начать заседание ГД аплодисментами стоя после референдумов

Елизавета Потейчук
12:14 28.09.2022
Политик перед пленарным заседанием назвал референдумы в ЛДНР, Херсонской и Запорожской областях состоявшимися.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин перед началом пленарного заседания предложил поздравить всех участников референдума по присоединению ЛДНР, Херсонской и Запорожской областей к России аплодисментами.

«Уважаемые коллеги, товарищи, прежде чем начнем работу, давайте поздравим наших братьев, всех, кто принимал участие в голосовании за воссоединение с Россией. Референдумы состоялись», - сказал политик.

Присутствующие на заседании сопроводили слова Володина долгими аплодисментами стоя.

Напомним, по данным ЦИК РФ, большинство избирателей на участках, расположенных на территории России, проголосовали за вхождение ЛНР, ДНР, Херсонской области и Запорожья в состав Российской Федерации. В ЛНР за присоединение к России высказались более 98% жителей, в ДНР - свыше 99%, в Запорожской и Херсонской областях - 93% и 87% соответственно.

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