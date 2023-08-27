Свыше десятка рейсов задержаны в аэропортах Москвы

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В трех аэропортах Москвы задержаны более десяти рейсов. Это следует из данных табло. По состоянию на 04:00 в Домодедово задержаны два рейса, во Внуково - 9, в Шереметьево - 2.

Накануне поздно вечером столицу окутал густой туман. В некоторых районах Москвы и ее пригородах значительно снизилась видимость.

Ранее Гидрометцентр уже объявил «желтый» уровень погодной опасности из-за тумана в столичном регионе, Липецкой, Курской и Брянской областях.

Предупреждения о тумане в субъектах Центрального федерального округа актуальны до девяти часов утра 27 августа.