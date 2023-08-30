В Москве на вылет и прилет задержали 25 рейсов

В московских аэропортах вновь задерживают и отменяют рейсы. Причины сдвигов в расписании не уточняются.

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В московских аэропортах Внуково, Шереметьево и Домодедово в ночь на 30 августа задержали 25 рейсов на вылет и прилет. Об этом сообщают РИА Новости. По данным агентства, еще пять рейсов были отменены.

По состоянию на 1:14 по московскому времени на ближайшие два часа во Внуково задержаны 14 самолетов, в Домодедово - 10, еще пять отменены. Причины сдвигов в расписании не уточняются.

Двумя днями ранее стало известно о более 15 задержанных вылетов и прилетов в аэропортах столицы. По состоянию на 2:28 28 августа во Внуково задержали 15 рейсов, а в Домодедово - два, еще два были отменены.