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В Москве на вылет и прилет задержали 25 рейсов

Елизавета Егорова
01:44 30.08.2023
В московских аэропортах вновь задерживают и отменяют рейсы. Причины сдвигов в расписании не уточняются.
В Москве на вылет и прилет задержали 25 рейсов
© Фото: Aleksander Polyakov Global Look Press
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В московских аэропортах Внуково, Шереметьево и Домодедово в ночь на 30 августа задержали 25 рейсов на вылет и прилет. Об этом сообщают РИА Новости. По данным агентства, еще пять рейсов были отменены.

По состоянию на 1:14 по московскому времени на ближайшие два часа во Внуково задержаны 14 самолетов, в Домодедово - 10, еще пять отменены. Причины сдвигов в расписании не уточняются.

Двумя днями ранее стало известно о более 15 задержанных вылетов и прилетов в аэропортах столицы. По состоянию на 2:28 28 августа во Внуково задержали 15 рейсов, а в Домодедово - два, еще два были отменены.

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